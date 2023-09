Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira casaram-se esta sexta-feira, dia 1 de setembro, pelo civil.

O casal juntou apenas a família mais próxima para um almoço no restaurante Praia no Parque, em Lisboa, tendo as irmãs da noiva partilhado algumas fotografias deste momento especial.

Recorde-se que Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio têm uma filha em comum, a pequena Camila, de quase dois anos. A festa do casamento vai realizar-se no dia 9 de setembro.

Veja as fotografias deste dia especial na galeria.

Leia Também: Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio oficialmente casados