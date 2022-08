O filho mais novo de Dália Madruga, o pequeno Joaquim, completou o primeiro ano de vida esta segunda-feira, 22 de agosto, data que foi celebrada em família numa festa.

Na sua conta de Instagram, a figura pública partilhou pormenores da celebração, destacando a decoração.

"O dia ontem foi tão bonito que até nos esquecemos de tirar fotografias. O primeiro aniversário do Joaquim só podia ter o tema do Mickey que ele adora", notou Dália numa publicação do Instagram.

Note-se que Dália Madruga e o marido, Marcos Tenório Bastinhas, são também pais de Clara e Alice. A figura pública é ainda mãe de João, fruto de uma relação anterior.

