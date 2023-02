Ashton Kutcher admitiu que ficou distante de Reese Witherspoon na passadeira vermelha de um evento para promover o filme 'Your Place or Mine' para evitar rumores.

Ao marcar presenta no 'Chicks in the Office', esta segunda-feira, o ator explicou: "O problema é o seguinte: Se colocasse o braço à volta dela e ficasse todo amiguinho dela, estaria a ter um caso com ela".

"Se estiver ao lado dela e colocar as mãos nos bolsos, não há hipóteses de que seja esse o boato, os rumores passam a ser de que não gostamos um do outro", acrescentou.

"Eu e a Reese somos realmente bons amigos", esclareceu ainda, referindo que não tem de se "justificar" no que diz respeito à amizade que tem com a colega.

De recordar que Ashton Kutcher está casado com Mila Kunis desde 2015. Juntos são pais de Wyatt Isabelle, de oito anos, e Dimitri Portwood, de seis.

Leia Também: "Senti-me um idiota". Ashton Kutcher recorda história com Harry Styles