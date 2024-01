Ashley Park revelou esta sexta-feira, dia 19 de janeiro, com recurso às redes sociais, que foi internada devido a um "choque séptico crítico".

A atriz, de 32 anos, partilhou várias imagens que a mostram internada numa unidade hospitalar. "A única palavra em que consigo pensar é 'gratidão'", fez notar.

A estrela da série 'Emily em Paris' acrescentou: "Durante as férias de dezembro, perto do Ano Novo, o que começou como uma amigdalite evoluiu para um choque séptico crítico, que infectou e afetou vários dos meus órgãos. Estou grata por a minha saúde ter melhorado, apesar do que nos disseram inicialmente".

À revista People, uma fonte próxima de Ashley revelou que a atriz "estava muito doente" mas que está agora a "recuperar lentamente".

Veja abaixo a publicação de Ashley Park.

