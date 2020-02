Ashley Graham surpreendeu os que a seguem no Instagram com novas imagens da maternidade. Desta vez, a modelo surgiu a amamentar o pequeno Isaac, enquanto tomava um café.

Imagens que não passaram despercebidas aos olhos de muitos fãs e que pode ver na galeria.

Recorde-se que o bebé nasceu no dia 18 de janeiro e é fruto do casamento de Ashley com o marido, Justin Ervin.

Leia Também: Paula Lobo Antunes surpreende fãs com foto a amamentar