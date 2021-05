Ashley Graham é uma das ativistas mais conhecidas no que diz respeito à aceitação do corpo feminino, bem como de todas as características que lhe são inerentes.

Neste âmbito, a modelo de 33 anos não teve medo de exibir os seus pelos e a filosofia que defende quanto ao assunto.

"A minha filosofia sempre foi esta: rapem o que quiserem, depilem com cera o que quiserem, deixem o que quiserem - façam aquilo que funciona com vocês", notou num comunicado.

Estas foram palavras que surgiram a propósito de uma parceria que a manequim fez com uma marca de depilação, a Flamingo.

Leia Também: Khloé Kardashian pondera recorrer a barriga de aluguer para ser mãe