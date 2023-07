As férias de Sandra Silva na Grécia já terminaram, mas a influenciadora digital usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, dia 11 de julho, para partilhar as últimas imagens destes dias ao sol em família.

Na sua conta no Instagram, Sandra Silva publicou um vídeo do 'último mergulho' em Creta, assim como algumas fotografias com o filho, Vasco.

"Registo do último mergulho em Creta e tive que mudar a música porque todos os dias me imaginava a sair da água com uma música sexy e andei a adiar gravar mas ontem foi tipo 'João grava-me a sair da água'", escreveu.



© Instagram/ Sandra Silva



© Instagram/ Sandra Silva

Leia Também: Sandra Silva conta 'peripécia' com o filho durante férias na Grécia