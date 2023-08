Talvez por receio de que a relação entre Leonor e Sofia viesse a ser pouco chegada como a que tem o seu pai, Felipe VI, com as irmãs, as infantas Elena e Cristina, os atuais reis de Espanha sempre se esforçaram para que as filhas tivessem percursos muito semelhantes.

Com exceção dos deveres inerentes à posição de Leonor - que como herdeira e princesa das Astúrias e de Girona preside a entregas de prémios das suas fundações, por exemplo - Felipe VI e Letizia têm tomado sempre decisões iguais, nomeadamente a nível académico, em relação às duas filhas.

Ambas estudaram no Colégio de Santa María de los Rosales, em Madrid, durante todo o ensino básico até que em fevereiro de 2021 foi anunciado que a princesa Leonor faria os dois últimos anos escolares no UWC Atlantic College, no País de Gales.

Com a diferença de um ano e meio que existe entre as irmãs - que se traduz em dois anos letivos a nível escolar - esperava-se que daí a dois anos fosse anunciado que também a infanta Sofia fosse estudar fora do país. E assim foi: Em fevereiro deste ano a Casa Real anunciava que a filha mais nova dos reis de Espanha iria seguir os passos da irmã e estudar no mesmo colégio no País de Gales.

Tal como aconteceu com Leonor, também Sofia tirou fotografias à chegada ao castelo onde se localiza a escola, e as imagens são em tudo semelhantes às da irmã. Em ambos os casos o tempo estava nublado, mas as duas mostraram-se sorridentes por iniciarem uma nova etapa nas suas vidas.

E até os visuais condiziam. Há dois anos, Leonor chegava ao País de Gales vestindo uma blusa branca com riscas, um casaco verde militar, calças de ganga e ténis brancos. Já a infanta Sofia optou por um visual semelhante em cores e em estilo, 'casual': Uma camisa preta e branca com estampado de quadrados, um top preto, calças cargo verde militar e ténis brancos.

© Twitter Casa Real de Espanha



O esforço para que as filhas tenham um percurso o mais semelhante possível e que mantenham uma boa relação tem sido notório nas decisões tomadas por Felipe VI e Letizia. Enquanto a irmã rumou a Gales, Leonor começou este mês a sua formação militar, obrigatória para os futuros Chefes de Estado espanhóis.

No caso da infanta, essa percurso é optativo e não é expectável que siga os passos da irmã. Se se confirmar, será a primeira vez que os percursos de Leonor e Sofia divergem.

