Claire Liebaert 'reagiu' à polémica que assombra a vida do filho, Iñaki Urdangarin, desde que este viu uma revista publicar fotografias suas de mãos dadas com uma colega de trabalho.

Questionada por um jornalista do programa 'Viva la Vida' se estava a par do assunto, a mãe do marido da infanta Cristina de Espanha disse que "sim, tranquilo" e acrescentou: "Como devem compreender, não farei nenhum comentário".

As ditas imagens, recorde-se, mostram Iñaki Urdangarin a passear de mãos dadas com Ainhoa Armentia, com quem trabalha da empresa de advogados Imaz&Asociados. Depois da revista Lecturas as ter divulgado, na passada semana, o genro dos reis Juan Carlos e Sofía afirmou que "estas coisas acontecem".

