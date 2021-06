Evan Peters mudou completamente o seu visual para dar vida ao criminoso Jeffrey Dahmer em 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story', de Ryan Murphy e Ian Brennan, da Netflix.

Esta terça-feira, 8 de junho, o ator foi fotografado pela primeira vez enquanto estava a gravar o novo projeto, em Los Angeles, como relata o E! News.

Com o cabelo loiro, de óculos, uma camisa xadrez e calças de ganga, é assim que pode ver Evan na imagens que já estão também a circular nas redes sociais.

De referir que fazem também parte do elenco nomes como Richard Jenkins - que interpreta o pai de Jeffrey - e Niecy Nash, que dá vida a Glenda Cleveland, uma mulher que denunciou Jeffrey meses antes de este ser preso em julho de 1991.

