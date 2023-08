Ana Garcia Martins encontra-se em Nova Iorque, destino para o qual partiu esta semana. Conforme a influenciadora digital partilhou na sua página de Instagram, a viagem foi uma surpresa que esta decidiu fazer ao filho mais velho, Mateus.

Entretanto, mãe e filho já tiveram a oportunidade de visitar alguns dos locais mais emblemáticos da 'Big Apple', como foi o caso de Time Square, do Empire State Building, da Estátua da Liberdade, do Memorial do 11 de Setembro, entre outros.

Na galeria poderá ver as primeiras imagens desta aventura.

Leia Também: 'Pipoca' leva filho em viagem surpresa... até Nova Iorque