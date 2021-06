Ricardo Martins Pereira, conhecido como 'O Arrumadinho', está a viver as primeiras férias fora do país com a nova namorada, Sara Veloso.

O ex-marido de 'A Pipoca Mais Doce' e a companheira estão no México na companhia de um grupo de amigos.

"Há pouco mais de um mês combinei com um grupo de amigos virmos até à Riviera Maya, no México, passar uns dias de praia mas também de passeio e muita loucura. É tudo gente meio avariada, tal como eu, por isso tinha tudo para correr bem", escreve Ricardo Martins Pereira ao partilhar as imagens desta 'aventura' com os seus seguidores do Instagram.

