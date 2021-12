Tatiana e Bruno Magalhães, o único casal a resultar após a participação no programa 'Casados à Primeira Vista', voltaram a encantar os seus seguidores do Instagram com novas fotografias do filho bebé.

"Este bebé com ar de menino grande", declara Tatiana ao mostrar o pequeno Artur, de quase quatro meses.

A imagem mereceu os mais rasgados elogios por parte dos fãs e, de acordo com a opinião de alguns, realçou o quanto o menino é parecido com o pai.

"Um Bruno em miniatura", aponta uma internauta.

Também o papá babado partilhou recentemente uma fotografia do menino, no caso uma imagem que junta Artur e o irmão mais velho. "Os meus Marias. O Afonso [Maria] com seis anos e o mano Artur [Maria] com três meses", lê-se na legenda.

Afonso, recorde-se, resulta de uma anterior relação de Bruno Magalhães.

Leia Também: Bebé 'Casados à Primeira Vista': Tatiana encanta com nova foto do filho