Esta quinta-feira é dia de festa em casa da digital influencer Chiara Ferragni e do marido, Fedez. O filho do casal completa o 2.º aniversário e, apesar das limitações devido ao coronavírus e o espírito de desânimo que se vive em Itália, a festa fez-se com os três e não faltou muita alegria.

Como a empresária mostrou nas redes sociais, preparou em casa uma tarte para que o pequeno Leo pudesse soprar as velas.

"Esta não é a festa que tinha planeado para ti, mas estás com os teus dois pais e nós amamos-te muito. E também gostaste da tarte que fiz para ti o que faz deste dia perfeito", escreveu Chiara na legenda do adorável momento.

Desde que nasceu que Leo é uma das figuras principais das redes sociais do casal, tendo já conquistado uma legião de fãs. Neste dia especial, recorde as suas mais amorosas imagens na galeria.

