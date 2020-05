'Melodia da saudade', um dos grandes sucessos de Fernando Daniel, chegou aos 10 milhões de visualizações no YouTube, marco que o cantor fez questão de evidenciar através de uma publicação no Instagram. O artista acabou por emocionar os fãs com as sentidas palavras que dedicou ao seu avô, com quem tinha uma relação muito próxima.

"Falo-te todos os dias, mas hoje escrevo-te para que todos vejam, para que todos saibam que as lágrimas são diferentes, carregando ainda e para sempre o amor que sinto por ti avô. As lágrimas hoje são de felicidade, de orgulho na nossa história e por lembrar de como tive a sorte de ter alguém como tu na minha vida, na nossa vida", afirmou.

"Hoje a nossa história, a nossa música, que há muito passou a ser também a de várias pessoas, atinge os 10 MILHÕES. Embora as lágrimas sejam de felicidade carregam também a revolta de amanhã não poder acordar e ir ter contigo e contar-te a novidade e ver o teu sorriso. 'Mas eu sei que estás aí'. Com saudades que já mais terão fim", termina.

