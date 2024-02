O príncipe Harry já se encontra em Londres, para onde viajou horas depois de se ter sabido publicamente que o pai, o rei Carlos III, foi diagnosticado com cancro.

O duque de Sussex deixou os Estados Unidos da América na noite desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, e chegou hoje, ao início da tarde, ao aeroporto de Heathrow, na capital inglesa.

A imprensa internacional está, como não podia deixar de ser, atenta a todos os desenvolvimentos sobre este caso e não faltam por isso fotógrafos em todos os cantos de Londres, preparados para captar o regresso de Harry a casa.

Importa sublinhar que a relação de Harry com o pai e o irmão, William, tem vivido tempos conturbados depois de o duque de Sussex, no final de março do ano passado, ter anunciado que deixaria o cargo de membro sénior da família real, decisão que se estendeu à companheira, Meghan Markle.

Depois disto, Harry e a esposa viajaram para os Estados Unidos da América, onde residem atualmente com os dois filhos, Archie e Lillibet.

Veja na galeria algumas imagens da chegada de Harry a Londres. Abaixo encontrará mais registos que, entretanto, foram difundidos na rede social X, antigo Twitter.

