Catarina Gouveia continua de férias com o marido, Pedro Melo Guerra, e a filha de ambos, Esperança. O casal e a menina visitaram St. Barth, uma ilha das Caraíbas, e a atriz mostrou-se encantada com o destino, tendo partilhado fotos e vídeos encantadores do local.

Na sua conta no Instagram, Catarina deixou ainda uma reflexão sobre este destino, ao qual espera voltar.

"Eu sempre fui daquelas pessoas que, na oportunidade de viajar, jamais repetiria um destino. Afinal, há um mundo tão grande para ver e sentir, para uma vida que nos é tão curta! Saint-Barthélemy, conhecida como St.Barth, troca as voltas a qualquer colecionador de destinos!", começou por escrever.

"A esta ilha voltaria mil vezes. Talvez tenha a sorte de voltar, pelo menos, mais uma! Vou fazer por isso! E por aí, colecionadores de carimbos diferentes no passaporte ou voltam ao destino que se torna casa?", questionou a atriz.

