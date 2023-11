Georgina Rodríguez decidiu mostrar aos seguidores da sua página de Instagram algumas imagens de "um bonito dia de trabalho".

Entre as fotografias, podemos ver uma videochamada com o pequeno Mateo e ainda uma fotografia em que aparece ao lado da irmã, Ivana Rodríguez.

O que também não deixa de lado é a sensualidade, surgindo com um look branco justo que destaca as suas curvas. Veja as imagens da galeria.

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez são pais de Alana Martina, de cinco anos, e Bella, de um. O casal tem ainda o filho Ángel, irmão gémeo de Bella que morreu durante o parto. CR7 é também pai dos gémeos Eva e Mateo, de seis anos, e de Cristianinho, de 13, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

Leia Também: Diário de bordo. A (boa) confusão da família de Ronaldo em viagem