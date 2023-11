O rei Carlos III e Camilla viajaram para o Quénia naquela que foi a sua primeira visita oficial conjunta desde que subiram ao trono, em setembro de 2022.

À chegada, foram recebidos pelo presidente William Ruto e pela primeira-dama, Rachel Ruto. Durante a visita, que durou quatro dias, o soberano britânico e a mulher tiveram a oportunidade de depositar uma coroa de flores no Túmulo do Guerreiro Desconhecido, nos Jardins Uhuru, e o rei presenteou o veterano de guerra Samwel Nthigai, de 117 anos, com uma medalha pelo seu trabalho.

Entre as diversas atividades e atos oficiais que tiveram no país, Carlos III e Camilla estiveram no Parque Nacional de Nairobi, onde a rainha protagonizou algumas imagens enternecedoras com os animais, alimentando os burros, dando biberon a um pequeno elefante e fazendo uma festinha a um rinoceronte recém-nascido.

Veja as imagens deste dia especial na galeria.

