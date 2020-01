Foi há precisamente dois anos que no dia 2 de janeiro nasceu o terceiro filho de Núria Madruga. O bebé Lourenço veio juntar-se aos irmãos gémeos, Sebastião e Salvador.

A data é especial para a família da atriz e não poderia deixar de ser assinalada de uma forma igualmente especial.

"2 anos do nosso amor pequenino! Do sorriso mais doce e malandreco, do 'calm' mais tranquilizante, do 'agá' (obrigado) mais espontâneo e do 'mom' mais ternurento. Obrigada, meu amor. Vieste dar ainda mais sentido e felicidade à nossa família. Parabéns", escreveu a mamã babada na legenda de uma publicação, feita na sua conta oficial de Instagram, onde mostrou as primeiras imagens da festa que preparou para o bebé Lourenço.

Veja as imagens na galeria.

