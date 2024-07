Sofia Vergara publicou na sua página de Instagram várias imagens captadas durante os festejos do aniversário.

A atriz completou 52 anos na quarta-feira, dia 10 de julho, e contou com a presença das pessoas mais próximas, incluindo o namorado Justin Saliman, numa (grande) festa.

Ainda sobre as comemorações, a artista teve direito a dois bolos de aniversário, um com a sua cara estampada e outro amarelo (que combinava com o vestido).

Veja todas as imagens nas publicações abaixo:

