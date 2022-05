Carolina Patrocínio completou esta sexta-feira, 27 de maio, o 35.º aniversário e celebrou a data rodeada de amigos.

A apresentadora da SIC recebeu os amigos num jantar, que aconteceu no restaurante Nikkei, em Lisboa, e a festa prolongou-se no mesmo espaço animado por um DJ. Na 'cabine' estava um letreiro em neom com a frase 'Sweet Carol', uma referência ao tema musical 'Sweet Caroline'.

Para a ocasião, Carolina Patrocínio apostou num macacão branco com 'cut out' que evidenciou a sua excelente forma física.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Carolina Patrocínio surpreendida com mensagem única do pai