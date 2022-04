Kylie Jenner é aos 24 anos uma das mais bem sucedidas empresárias da sua geração. As curvas esculturais e o estilo sensual da irmã de Kim Kardashian são hoje a sua imagem de marca, mas a verdade é que foi ainda na adolescência que os fãs da família tiveram oportunidade de a conhecer.

Há mais de 10 anos que Kylie acompanha a mãe, Kris Jenner, e as irmãs em eventos públicos. Facto que nos permite perceber como mudou radicalmente a sua imagem ao longo dos anos.

Na zona dos lábios, por exemplo, são visíveis as alterações que ao longo dos anos a empresária foi optando por fazer com a ajuda da medicina estética.

Abaixo comparamos uma imagem que junta uma fotografia captada em 2012, outra de 2016 e uma de 2021... e as diferenças são surpreendentes:

1.ª foto - 2012 ; 2.ª foto - 2016 ; 3.ª foto - 2021© Getty Images

Espreite ainda as imagens disponíveis na galeria para ver com maior detalhe as transformações no rosto de Kylie Jenner ao longo dos últimos 10 anos.

