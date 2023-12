Dália Madruga é uma mãe babada e mostrou isso mesmo ao final da noite deste domingo, dia 10 de novembro, com a partilha de um conjunto de fotografias do filho mais novo.

A apresentadora está de férias com os quatro filhos e o marido, Marcos Tenório Bastinhas, em Marrocos e usou a sua conta no Instagram para mostrar um conjunto de fotografias do pequeno Joaquim, de dois anos, nas quais o menino aparece muito sorridente.

"Os 1001 sorrisos do Joaquim", escreveu Dália na legenda das fotografias.

De recordar que o casal tem ainda duas filhas mais velhas, Clara e Alice. A apresentadora é ainda mãe de João, fruto de uma relação anterior.

