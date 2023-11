Dália Madruga celebrou o aniversário da filha mais velha, Clara, na última semana.

A menina completou nove anos e este fim de semana, na sua conta no Instagram, a apresentadora mostrou o bolo de aniversário da filha, decorado em branco e roxo, com uma figura de um cavalo no topo.

"O bolo dela. Aquela que foi a inspiração da Olívia, que tornou a mãe numa apaixonada pelos bolos. Este foi especial, representa o que ela é, apaixonada por artes e pelos cavalos. O bolo da Clara!", escreveu Dália, na legenda das fotografias.

Leia Também: Dália Madruga assinala aniversário da filha. "A nossa primeira menina"