As redes sociais são atualmente uma ferramenta essencial no trabalho de promoção das estrelas, contudo, podem também ser as suas piores inimigas. A relação com as plataformas online tanto tem de positivo e impulsionador, como de tóxico - e, por vezes, esta última prevalece.

São vários os rostos conhecidos que já desistiram das interações digitais por uns tempos.

Em 2018, Demi Lovato também se manteve inactiva do Instagram e do Twitter durante longos meses, enquanto recuperava de uma overdose. Aaron Paul também chegou anunciar a sua retirada do meio digital, no arranque 2018.

Também Selena Gomez, que durante muito tempo tinha o título da 'mais seguida' no Instagram, se retirou da rede social nesse ano, após o ex-namorado, Justin Bieber, começar a namorar com a atual mulher, Hailey Baldwin.

Sarah Hyland, atriz de 'Uma Família Muito Moderna', decidiu que precisava de um tempo offline no final de 2018.

No início de 2019, depois de dois anos intensos entre palcos, Ed Sheeran afirmou que uma das suas resoluções de ano novo era uma maior triagem do tempo dedicado às redes sociais. O mesmo fez Jessie J e, meses mais tarde, Channing Tatum, em agosto desse ano.

