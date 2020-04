Um momento que aconteceu no programa do músico, 'Live From Home'.

Benjamin Gibbard aproveitou este tempo em que se encontra em isolamento social para criar um programa nas redes sociais e, desta forma, manter-se em contacto permanente com os fãs. 'Live From Home' é o nome do referido programa, que esteve agora em destaque por causa de um momento especial. Isto porque Benjamin decidiu homenagear Adam Schlesinger, que morreu na semana passada devido a complicações da Covid-19. Gibbard afirmou que "tem uma enorme dívida de gratidão" com Adam, antes de tocar 'Barbara H', música da banda Fountains of Wayne. Veja o momento: