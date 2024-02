Pouco tempo depois da notícia da morte de Carl Weathers, Arnold Schwarzenegger recorreu à sua página de Instagram para prestar uma homenagem ao colega e amigo.

"O Carl Weathers será sempre uma lenda. Um atleta extraordinário, um ator fantástico e uma grande pessoa", pode ler-se na publicação de Schwarzenegger.

"Não teríamos feito 'Predador' sem ele. E certamente não teríamos tido um filme tão maravilhoso", acrescentou, recordando o projeto que ambos integraram em 1987.

"Cada minuto com ele - dentro e fora do set - era pura alegria. Ele era o tipo de amigo que te incentiva a dares o teu melhor", destacou ainda. "Vou sentir a sua falta e os meus pensamentos estão com a sua família", disse, por fim.

