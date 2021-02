Depois de terem colocado um ponto final no casamento no ano passado, Armie Hammer e Elizabeth Chambers colocaram à venda a casa que dividiam em Los Angeles, no valor de 5 milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros).

E agora o ex-casal conseguiu encontrar um comprador para a propriedade, relata o New York Post.

Uma oferta que chega quase dois meses depois de Armie e Elizabeth terem reduzido o preço da mansão.

A casa chegou ao mercado pela primeira vez em setembro do ano passado, no valor de 5,8 milhões de dólares (cerca de 4,7 milhões de euros). Um mês depois, o ex-casal reduziu o preço para 5,3 milhões e baixaram novamente o valor em dezembro.

A habitação - que foi comprada pelos artistas em janeiro de 2019 - conta com sete quartos e seis casas de banho.

