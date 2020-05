Ariana Grande e a mãe, Joan Grande, conseguiram uma ordem de restrição contra um homem que foi preso em sua casa, em Los Angeles, no passado de março, confirma o E! News.

Na terça-feira, um juiz ordenou que o indivíduo ficasse a pelo menos 100 metros de distância de Ariana, de Joan e das suas respectivas casas e veículos. A ordem de restrição expirará em maio de 2025.

De acordo com a mesma fonte, que conseguiu ter acesso aos documentos legais, a mãe da cantora alegou que as autoridades "descobriram notas na mochila [do homem] onde expressava o desejo e ameaçava matar a filha [Ariana]".

"Como resultado das ações do Sr. Henriquez, sofri e continuo a sofrer de stress emocional. Receio que o Sr. Henriquez possa vir a minha casa", confessou a progenitora da artista.

De referir que o homem, Fidel Henriquez, de 20 anos, invadiu a propriedade da cantora no dia 14 de março.

