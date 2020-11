Ariana Grande acaba de bater dois recordes históricos de uma assentada só. A cantora e atriz americana de 27 anos é a primeira artista a ter cinco singles a atingir o primeiro lugar nas tabelas de venda e de escuta na semana de lançamento, superando Justin Bieber, Mariah Carey, Travis Scott e Drake, que não vão além dos três. Além de "Thank U, next", de "7 rings", de "Stuck with U" com Justin Bieber e de "Rain on me" com Lady Gaga, a artista viu o novo single, "Positions", subir ao topo do top em menos de sete dias.

Ariana Grande torna-se, com este feito, na primeira intérprete a ter três canções a entrar diretamente para o número um do Billboard Hot 100 no mesmo ano desde a criação da tabela, em 1995. "Positions" foi ouvido 35,3 milhões de vezes e vendeu 34.000 unidades, 31.000 em formato digital e 3.000 em formato físico, ultrapassando o single "Mood" de 24kGoldn e Iann Dior. Para além do disco novo, a cantora lançou também recentemente o seu oitavo perfume. R.E.M. está disponível no mercado nacional desde 15 de outubro.