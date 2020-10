Whitney Houston, falecida em 2012, afogada numa banheira na sequência de um problema cardíaco agravado pelo consumo de cocaína, acaba de bater um novo recorde mundial. É a primeira artista negra a conseguir três discos de diamante. O álbum "Whitney", lançado pela cantora e atriz norte-americana em 1987, acaba de conquistar o décimo disco de platina nos EUA. A intérprete de êxitos globais como "Where do broken hearts go" e "So emotional", supera, assim, Michael Jackson e 2Pac, que têm dois.

No próximo dia 7 de novembro, a artista passa a integrar o Rock and Roll Hall of Fame, em Cleveland, no estado de Ohio, nos EUA, numa cerimónia que será transmitida através das plataformas digitais HBO e HBO Max. A família de Whitney Houston anunciou recentemente o acordo com os produtores Clive Davis, Pat Houston, Larry Mestel, Dennis O'Sullivan e Jeff Kalligheri para a realização de "I wanna dance with somebody", um filme biográfico que vai recordar a carreira da popular intérprete.