As músicas de Bruno de Carvalho são um sucesso e, três horas depois do lançamento de 'Aqueceu', já não há grandes dúvidas em torno deste facto.

Saiu ao início da tarde desta sexta-feira, dia 19 de janeiro, a nova música do cantor Scró Que Cuia, com participação do ex-presidente leonino.

'Aqueceu' segue-se ao bem sucedido 'Castigo', que fez o país repetir o verso "brincadeira tem hora limite".

No momento da publicação desta peça, 'Aqueceu' já conta com mais de 13 mil visualizações, número que não para de aumentar.

Veja abaixo o videoclipe do momento, que conta também com Liliana Almeida, a esposa de Bruno de Carvalho.

