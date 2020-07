A noite deste domingo, dia 26, é decisiva na mansão da Ericeira. Apuram-se hoje os restantes finalistas do 'Big Brother 2020', que se vão juntar a Diogo, Soraia e Sandrina - já garantidos desde a passada semana.

Em risco de sair e a lutar pelo lugar na grande final, que se realiza no dia 2 de agosto, estão Pedro Alves, Noélia, Ana Catharina e Iury.

Vale ainda referir que a gala desta noite será, como se espera, marcada pela notícia que abalou a casa este sábado. Ana Catharina, uma das nomeadas, está de luto com a morte do pai, que morreu vítima de um acidente no Brasil.

