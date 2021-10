Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', decidiu dar de novo espaço aos seguidores para lhe colocarem algumas questões nas stories da sua página de Instagram.

Entre as várias perguntas, o novo amor da comentadora do 'Big Brother' foi um dos temas com maior curiosidade.

"Quando é que apresentas o moço ao povo que é cusco e que saber o gatão que tens aí?", questionou um internauta. "É por ser gato que tem de estar guardado e low profile [discreto]. Belo, recatado e do lar", disse.

Dentro do tema relações, houve também quem quisesse saber: "Qual o momento certo para apresentar o namorado aos amigos?"

"Assim que se perceba que ele não é um psicopata. E que sabe comer de faca e garfo. E que não confunde 'há' com 'à' (ou, ainda pior, 'á')", disse Ana Garcia Martins.

A influencer terminou o casamento com Ricardo Martins Pereira este ano, e o tema separação também não ficou esquecido. "Como ultrapassar o fim de uma relação?", perguntou um seguidor. "A mim ajudou-me muito um podcast (genial) chamado 'Separados de Fresco'", respondeu 'A Pipoca Mais Doce', referindo-se ao seu projeto com David Cristina. "E alguns shots de tequila", completou.

