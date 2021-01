O fim do casamento não significa que se corte de vez o contacto. A prova de tal facto é o caso de Wendy Williams que continua a falar com o ex-marido.

Quase dois anos depois de pedir o divórcio, a apresentadora continua em contacto com Kevin Hunter. "Ele liga-me de vez em quando... E eu não bloqueio o número dele, ele é o pai do meu filho", disse a Billy Bush do 'Extra', esta quinta-feira, acrescentando que Hunter até "foi ao funeral da sua mãe" no ano passado.

Recorde-se que Williams divorciou-se de Hunter em abril de 2019, após mais de duas décadas de casamento. Ambos são pais de Kevin Jr., de 20 anos.

A separação do casal terá acontecido depois de Hunter, supostamente, ter tido um filho com uma amante.

Leia Também: Filhos de Kim Kardashian e Kanye West ainda não sabem do divórcio