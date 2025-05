Tati Machado, apresentadora, jornalista e influencer brasileira, de 33 anos, sofreu uma dura perda esta segunda-feira, 12 de maio.

A jovem estava grávida de 33 semanas mas perdeu o bebé. A notícia foi avançada através da sua página de Instagram com um comunicado.

"A apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos do seu bebé. Até então, a gravidez decorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a paragem dos batimentos cardíacos do bebé, por causas que ainda estão a ser investigadas".

Tati teve que passar pelo parto, um processo "cercado de amor, coragem e profunda dor", é referido no comunicado. O pequeno Rael era o primeiro filho da jornalista, fruto da sua relação com o cineasta Bruno Monteiro.



© Instagram - Tati Machado

Leia Também: Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho contam como descobriram gravidez