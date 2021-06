A personalidade televisiva marcou presença numa reunião com a equipa do 'Domingo do Faustão'.

Depois de ter sido internado na semana passada para receber tratamento por causa de uma infeção urinária, Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, recebeu alta hospitalar esta terça-feira, 15 de junho. O apresentador brasileiro até já marcou presença numa reunião com a equipa do 'Domingo do Faustão', como conta o colunista Lauro Jardim, cita a revista Quem. Um episódio que chega depois de Faustão ter confirmado a sua saída da Globo. A personalidade televisiva brasileira irá ficar na estação até dezembro. Leia Também: Atriz Bárbara Bruno, filha de Nicette Bruno, recebe alta hospitalar