Num país onde todas as ocasiões são perfeitas para produzir um espetáculo, só se podia esperar que a chegada de Lionel Messi aos Estados Unidos da América se tornasse um evento de destaque mundial.

O Inter Miami encontra-se atualmente no último lugar da tabela de classificação da Conferência Leste da MLS, principal divisão de futebol do país, mas nem isso faz o emblema desistir de receber o craque em grande. Para esse efeito, há três artistas muito populares já apontados.

Falamos-lhe de Shakira, Bad Bunny e Maluma que, de acordo com o conhecido jornalista Franco Panizo, estão em contacto com o Inter Miami para atuarem neste dia especial.

O clube, entretanto, já confirmou que a apresentação de Messi acontecerá no próximo dia 16, embora tenha decidido manter em segredo os detalhes sobre a mesma. "O evento contará com entretenimento, discursos em campo e muito mais", pode ler-se no comunicado divulgado.

Importa lembrar que, para além de Lionel Messi, a cerimónia poderá ser aproveitada para apresentar igualmente Sergio Busquets, com quem o craque argentino atuou no Barcelona.