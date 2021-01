Tânia Ribas de Oliveira venceu a Covid-19. O teste negativo chegou no dia 2 de janeiro, cerca de 10 dias depois de ter recebido a notícia de que estava infetada com o vírus.

Com o teste negativo na mão, a apresentadora regressa esta segunda-feira, dia 4, à televisão.

"De regresso a casa!!! Primeiro programa do ano", escreve Tânia ao partilhar com os fãs uma fotografia captada já no estúdio do seu programa das tardes da RTP1 - 'A Nossa Tarde'.

