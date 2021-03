Após 28 noites internado no King Edward VII's Hospital, Philip teve alta esta manhã. De acordo com a BBC, esta foi a sua "estadia mais longa" no hospital.

Recorde-se que o duque foi internado a 16 de fevereiro "como medida de precaução" do seu médico privado após sentir-se indisposto. Após ter estado sob observação, o marido de Isabel II foi transferido para o St Bartholomew's Hospital, conhecido por ter o maior departamento cardiovascular especializado da Europa, para a realização de testes e onde acabou por ser operado ao coração.

O procedimento, que teve lugar a 3 de março, "foi um sucesso" e foi para tratar "uma condição cardíaca pré-existente", referiu na altura o Palácio de Buckingham.

Recorde-se que em dezembro de 2019, dois anos após retirar-se da vida pública, o marido de Isabel II foi hospitalizado também como medida de precaução para tratar uma condicao pré-existente.

Devido à pandemia, a rainha Isabel II e o príncipe Philip têm passado grande parte do confinamento na sua residência em Windsor, sendo que em janeiro o casal foi vacinado contra a COVID-19.

É de salientar que a 10 de junho o duque de Edimburgo celebrará o seu centenário.