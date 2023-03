Foi em conversa com Daniel Oliveira que Melânia Gomes revelou que foi vítima de abuso sexual na infância, "por uma pessoa da família". Um testemunho que levou a atriz a receber milhares de mensagens de outras vítimas.

"Já sabia que infelizmente isto acontece muitas mais vezes do que deveria e a muita gente, mas mesmo assim nunca pensei que fosse a tanta gente... São milhares as mensagens que tenho recebido. Sim, já estou no nível das milhares, a contarem as suas terríveis histórias de infância", contou esta quarta-feira, dia 22 de março, na sua página de Instagram.

"Estou a ler o que consigo, no tempo que consigo, porque se só de ler já é duro, nem imagino o que é estar na vossa pele... A todas as pessoas que têm desabafado comigo, força! Peçam ajuda", realçou.

"Que haja uma mudança de mentalidades e de leis, que passem efetivamente a proteger e respeitar as crianças. Só com educação sexual em casa e nas creches/escolas, é possível prevenir ou identificar estes casos. Mas depois a justiça tem que funcionar! É preciso ajudar as nossas crianças! Há esperança", completou.

