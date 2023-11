Para Sara Norte, esta quarta-feira, dia 8 de novembro, vai ficar marcada. Isto porque a atriz conseguiu "ganhar a sua autoestima novamente" e explicou tudo aos seguidores.

"A fotografia não é a melhor, eu sei, mas neste momento da minha vida não tenho paciência para filtros (quer na vida, como nas fotografias). Tenho finalmente o meu dente", contou na sua página de Instagram.

"Em abril deste ano, mais precisamente no dia do meu aniversário, parti um dente a comer uma bela pizza. Gosto muito de mim gordinha, magrinha, com dente e sem dente, mas o facto de trabalhar em televisão fez com que isto abalasse um pouco a minha autoestima", confessou.

"Sempre que chegava a casa e olhava para a televisão (ainda por cima gosto de sorrir com a boca toda) via um buraco enorme", admitiu ainda. "Também cheguei a receber mensagens e comentários a chamar-me desdentada e coisas desse género, e apesar de hoje em dia pouca coisa me tocar, eu não sou um cyborg, sou uma pessoa que como todas tem coração e também sente", partilhou depois.

"Hoje tenho dente e não consigo parar de olhar para ele. (Sei que sou uma privilegiada mas acho que todos os que tivessem esta oportunidade também a aproveitavam). Desculpem se pareço tonta, mas hoje ganhei a minha autoestima novamente", escreveu, por fim.

