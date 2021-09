"Chegou finalmente o dia em que tratei 'da saúde' à minha cervical e confesso que as expectativas são altas". Foi com estas palavras que Inês Simões voltou a falar com os fãs depois de ter sido operada.

Agora, a figura pública espera conseguir "recuperar a qualidade de vida".

"Espero voltar a treinar sem limitações, voltar ao boxe sem dores, tirar a carta de patrão local e tantas outras coisas que deixei de fazer devido às dores que me ocupavam o corpo", disse, agradecendo de seguida à equipa médica que tratou do seu caso.

"Eu estava em pânico, confesso, e a ponto de fugir várias vezes. Sempre tive medo de blocos operatórios e cirurgias à coluna não é brincadeira", admitiu.

"Obrigada a todos, desde auxiliares, enfermeiras, anestesistas, cirurgiões e todos os profissionais de saúde com quem me cruzei. Foram todos inexcedíveis", afirmou, frisando de novo que "correu tudo bem".

"Agora tenho dentro de mim uma prótese móvel e espero, genuinamente, recuperar a minha qualidade de vida, com baby steps e gradualmente", explicou.

No entanto, a próxima fase é mesmo a recuperação do pós operatório com descanso.

"Obrigada também por todas as mensagens de melhoras e boa sorte. Grata, sempre grata", escreveu ainda na mesma publicação. Veja a partilha na íntegra:

Leia Também: Inês Simões agradece carinho e revela que cirurgia "correu bem"