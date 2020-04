Nick Cordero, de 41 anos, foi notícia no passado fim de semana pelo facto de ter sofrido uma complicação de saúde, após ter sido internado devido à Covid-19. O ator viu uma das suas pernas ser amputada.

A notícia foi dada por Amanda Kloots, mulher do ator, que voltou agora a usar as suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do marido.

"Novidades boas! O Nick testou negativo para a Covid-19! Isso significa que acreditamos que o vírus já está fora do sistema dele. Estamos agora a lidar com a recuperação das complicações", explicou Amanda Kloots.

