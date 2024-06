E esta? Poucos dias depois de garantir que estava solteiro, negando desta forma o romance com Bárbara Parada, eis que Francisco Monteiro posou precisamente com a antiga concorrente do 'Big Brother'.

O registo, conforme poderá ver de seguida, foi partilhado pelo próprio na sua página de Instagram.

"A madrinha hoje veio ensaiar", escreveu na imagem referindo-se às Marchas Populares.

Ao que tudo indica, Zaza e Parada serão padrinhos da Marcha de Santa Engrácia.



© Instagram - Francisco Monteiro

