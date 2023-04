Ana Galvão recorreu às stories da sua página de Instagram para deixar uma reclamação pública contra a TAP, depois de ter visto o seu voo de regresso a Portugal cancelado e sem indicações sobre para onde ir e do reagendamento.

No entanto, tudo acabou pelo melhor, apesar de ter vivido mais uma peripécia, como relatou numa nova publicação que fez na mesma rede social.

"A TAP acabou por nos tratar da questão do hotel e do reagendamento dos voos", começou por dizer esta sexta-feira, dia 14 de abril.

"Quando a TAP começou finalmente a dar notícias e a resolver as coisas, as pessoas acabaram por relaxar e o grupo acabou por se tornar coeso. Foi uma experiência engraçada, fomos 50 para o mesmo hotel, pessoas de várias nacionalidades, uma família do Chile que deve estar agora a chegar a Lisboa e vai fazer turismo...", contou.

"Foi giro falar com estas pessoas todas. Desse ponto de vista foi uma experiência engraçada. De resto, quando chegamos aqui ao aeroporto, param-nos porque há uma mala abandonada. Ninguém pode passar até se ter a certeza do que é que está lá dentro. Ainda tivemos receio de ficarmos mais uma vez em Paris, mas não, já está tudo bem", rematou.

Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Ana Galvão faz queixa da TAP. "Há crianças, gente cansada"