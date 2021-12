Ainda se lembra de John Goodman, conhecido por dar vida ao protagonista do filme 'The Flintstones'? A verdade é que para os que não acompanharam as mudanças pelas quais passou o ator nos últimos anos, seria difícil reconhecê-lo nos dias de hoje.

O homem que dava vida ao pai da família Flintstones tem atualmente 69 anos e menos 90 quilos.

John Goodman, que chegou a pesar 180 quilos, decidiu em meados de 2018 mudar radicalmente o seu estilo de vida. As bebidas alcoólicas foram excluídas, dando lugar à dieta e ao exercício físico.

Recentemente, na passadeira vermelha do lançamento de 'The Freak Brothers', John Goodman surpreendeu tudo e todos ao surgir com um visual renovado. O ator está visivelmente mais magro e bastante diferente daquela que era a sua imagem de marca no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.

