Depois de ter sido operada de urgência devido a uma recaída relacionada com o cancro nos ovários que lhe foi diagnosticado em 2019, Sara Carbonero recebeu alta hospitalar.

A jornalista espanhola abandonou ao meio-dia desta sexta-feira, dia 12, a Clínica Universidade de Navarra. Ao seu lado, e mostrando o seu apoio incondicional, estava o marido Iker Casillas.

O casal, que enfrentou nas últimas semanas rumores de separação, deixou o hospital de sorriso no rosto, tal como mostram as fotos onde vemos os dois dentro do carro onde seguiram para casa.

Sara está a evoluir favoravelmente à intervenção a que foi submetida e continuará agora a recuperar em casa, rodeada da família e do amor dos seus dois filhos, Martín e Lucas.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, a jornalista poderá voltar ao trabalho na Rádio Marca já na próxima semana.

