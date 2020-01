Depois do casamento surpresa, que aconteceu no ano passado - no dia em que Brunna Gonçalves completou 28 anos, 18 de dezembro -, Ludmilla e a namorada querem ser mães. Um desejo que será realizado em breve.

Numa entrevista dada a Fábia Oliveira, a mulher da artista brasileira falou sobre os planos para iniciar o processo de inseminação artificial em 2020.

"Quero ser mãe este ano. O primeiro bebé eu vou ter, quero engravidar. Pensamos em ter os genes das duas. A gente já sabe que há uma clínica na Barra que faz isso. Já estamos a pesquisar", começou por partilhar, referindo ainda que também estão a pensar adotar uma criança.

"Depois vamos ver se adotamos. Eu quero começar o processo este ano, porque sei que isso é algo que pode demorar e também porque já estou com 28 anos. Quero ter o meu primeiro filho antes dos 30", acrescentou.

A bailarina não ficou por aqui e falou ainda da sua relação com Ludmilla. "Estou num momento muito feliz da minha vida. Estou casada, mas já morávamos juntas. Ela é o amor da minha vida, tudo está a encaixar-se e está tudo a dar certo tanto no trabalho, como dentro de casa. Nos casais há sempre um que segura a onda, e na nossa relação eu sou essa pessoa. Sou a mais velha e costumo manter sempre a calma nos momentos mais tensos e também defendo a Ludmilla com unhas e dentes", completou.

